Philadelphia, piovono 1500 uccelli morti

Scene agghiaccianti provengono da Philadelphia dove, in un solo giorno, sono deceduti circa 1500 volatili, precipitando sul suolo e riempiendo le strade cittadine di cadaveri piumati. Sembrano scene tratte dal film di Alfred Hitchcock, “Uccelli”, film in cui gli uccelli presentavano comportamenti anomali, diventando aggressivi ed attaccando le persone, riempiendo i cieli.

Purtroppo però non si tratta di scene provenienti da un film, ma è la triste ed agghiacciante realtà. Circa 1500 volatili, cuculi, usignoli e pettirossi americani, sono morti in un solo giorno nella città di Philadelphia a causa di un violento impatto contro gli alti grattacieli della città durante la loro tratta migratoria.

I cadaveri adesso riempiono le strade del posto e la gente è costretta a spalarli via prima che vadano in decomposizione o che si crei una qualche emergenza pandemica da aviaria. Nella scorsa settimana si erano già verificati dei decessi simili tra gli uccelli, sempre a causa del loro impatto durante il volo contro gli alti grattacieli ma, in un solo giorno, venerdì 9 ottobre, ne sono deceduti ben 1500 in poche ore durante il mattino.

Un evento simile, con cifre così allarmanti, non si verificava a Philadelphia dal 1948. Gli esperti parlano di evento catastrofico. Di norma capita, anche frequentemente, che gli uccelli, che migrano o semplicemente volano in cerca di insetti, si schiantino contro palazzi e grattacieli, specie quelli con le vetrate, ma numeri così alti si verificano raramente e soprattutto non tutti concentrati in un solo giorno.

Da capire ancora la causa di questo spiacevole incidente, intanto la città va ripulita a fondo e la parte più difficile sta nel ripulire i tetti delle case, che come le strade sono ricoperte da uccelli morti. Intanto si stimano le perdite in termini di specie e di conservazione dei volatili americani.