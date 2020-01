Pet therapy in aeroporto per chi ha paura di volare

Cosa ne pensa l’autore

Luca Calegaro - I benefici della per therapy sono ormai ben riconosciuti. I cani vengono già utilizzati con successo negli ospedali e nella cura delle depressioni. Spero fortemente che queste attività diventino sempre più frequenti perché negli aeroporti transitano milioni di persone all'anno. Potrà magari succedere che qualche passeggero perderà il volo per aver dato una carezza di troppo ma, come per ogni situazione, esiste sempre il rovescio della medaglia.