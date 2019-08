Pesce lumaca, scoperta una nuova specie nell’Antartide

Ha gli occhi “a palla“, è di colore rosa e viscido al tatto, è una specie del pesce lumaca. Nessuno lo aveva mai visto prima, a scoprirlo è stato lo scienziato Andrew Stewart durante le riprese per un documentario, “Expedition Antarctica“.

Oltre questo pesce, catalogato tra i pesci lumaca, altre curiose specie di pesci sono state trovate dal gruppo di ricercatori nell’Antartide.

Un pesce lumaca

“Il freddo pungente del continente meridionale” come scrive lastampa.it, non ha fermato i ricercatori che volevano scovare e studiare creature mai viste prima, nè il loro documentario. “Ecco perché sono venuto in Antartide“, a dire ecco lo scopo della mia missione ha sottolineato Stewart nel documentario, quello che con i ricercatori ha trovato è qualcosa di meraviglioso, di grande, va “oltre le parole.”

Chiamato così “pesce lumaca” per le sue sembianze a una lumaca, presto, forse, avrà un nome tutto suo, intanto le sue foto spopolano sul web. A guardarlo è poco piacevole con quegli occhi grossi, definiti “a palla”, e viscido, gelatinoso al tatto che fa provare disgusto, hanno confidato gli esperti nel documentario. Addirittura pare che questa creatura confonda “gli scienziati a causa della sua dimora nelle gelide profondità degli oceani artico e antartico” scrive lastampa.it.

I loro corpi sono tanto gelatinosi e sembrano quasi trasparenti, tanto sono sottili, eppure sono forti se si pensa che questi pesci possono vivere anche a profondità di 700 metri. Parlare di pesce lumaca al singolare impoverisce la realtà perchè i ricercatori hanno trovato più di 400 tipi di pesci simili a lumache e molti altri che ancora non sono stati catalogati.

Andrew Stewart ha riferito che è difficile imbattersi con queste creature perchè vivono a basse temperature, anzi “qualsiasi temperatura superiore ai 5 gradi è troppo calda per questi pesci“. Forse è anche per questo che questi pesci sono tanto sconosciuti, ma ora non più.