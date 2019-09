Pescatori liberano un cucciolo di delfino impigliato nella rete: la “mamma” li ringrazia a suo modo

I delfini sono senza alcun dubbio fra gli animali sottomarini più amati da grandi e bambini per la loro bellezza, eleganza e per le tante storie che li vedono protagonisti, anche se purtroppo a rendere i delfini tanto famosi sono gli spettacoli acquatici e gli acquari in cui sono rinchiusi con il solo scopo di attirare visitatori.

Non poteva che diventare virale, dunque, il video registrato da un gruppo di pescatori che sono intervenuti per salvare un delfino rimasto impigliato in una rete nelle acque al largo di Procida. I pescatori, a bordo di un gommone, si sono avvicinati a quelle reti ed hanno trovato il modo per liberarlo.

Un gesto di grande umanità che rende questi pescatori dei veri e propri eroi ed anche la “mamma” di quel cucciolo ha voluto ringraziarli a suo modo, con uno spettacolo di salti che ha lasciato tutti senza parole.

In un primo momento, in realtà l’intenzione del delfino era quella di segnalare la posizione del suo piccolo in difficoltà, solo dopo aver ottenuto quello che voleva ha omaggiato il gruppo sul gommone con un salto spettacolare, che ha sorpreso tutti più di un fuoco d’artificio.

Un gesto veramente bello, quello di questi pescatori, senza il quale probabilmente il delfino sarebbe morto. Ancora una volta la dimostrazione di quanto i delfini possano essere molto in sintonia con gli esseri umani ed una grande prova della loro intelligenza e straordinaria capacità di comunicare.

Altrettanto interessante sarà vedere la nascita di un delfino: un momento straordinario ed emozionante che ci mostra lo straordinario lavoro di Madre Natura. Un video che vale la pena di guardare fino all’ultimo secondo e che non potrà che toccarvi il profondo del cuore.

Credits Video: https://www.facebook.com/mario.polizzi.7/videos/2986755764729161/