Peggy torna a casa, la cagnolina di Enzo Salvi era stata avvelenata con dei bocconi

Dopo 4 lunghi ed interminabili giorni di ricovero, il noto attore comico Enzo Salvi ha potuto finalmente tirare un sospiro di sollievo. La sua bellissima cagnolina di razza Labrador è appena tornata a casa sana e salva, dopo essere stata vittima di un terribile avvelenamento. L’attore aveva raccontato come Peggy avesse ingerito delle esche avvelenate, sentendosi male improvvisamente.

Ha lottato strenuamentetra la vita e la morte per diversi giorni, ma alla fine è riuscita a spuntarla. Nel corso di una diretta postata sul suo canale Instagram, Enzo Salvi aveva raccontato l’accaduto scagliandosi con toni piuttosto duri contro il responsabile di questa crudeltà; ora, per fortuna, il peggio è passato: ecco cosa sta Peggy.

E’ tornata a casa

“L’amore ha vinto sul male” esordisce così, con questa frase significativa e toccante, nel video in cui l’attore si fa ritrarre finalmente con la sua cagnolina tra le braccia. Peggy ce l’ha fatta, è riuscita a sopravvivere a questo atto di grande crudeltà, è stata tenuta in cura in una clinica veterinaria dove Enzo Salvi si era subito precipitato alla prima avvisaglia di malessere della sua cagnolina.

L’attore ci ha tenuto a ringraziare tutti coloro i quali gli hanno mostrato grande solidarietà e vicinanza in questi giorni terribili: “Non ho parole per ringraziarvi dal profondo del cuore per la vostra vicinanza e le vostre preghiere. Baciate da parte mia i vostri figli pelosi perché hanno fatto il tifo per Peggy”. Per fortuna ora si è pienamente ristabilita, ed è potuta tornare nella sua casa tra le braccia dell’amato padrone.

Naturalmente Enzo Salvi ha sporto denuncia per il vile accaduto, la speranza è che le forze dell’ordine riescano ad identificare il colpevole di questo gesto così spregevole. Qualcuno aveva disseminato di esche avvelenate il parco dove l’attore si recava a passeggio con Peggy. Purtroppo, in casi come questi, non si può far altro che denunciare e attendere che la giustizia faccia il suo corso.