Pastore tedesco salva il suo proprietario da un ictus: il magico incontro (Video)

Ascolta questo articolo

E’ proprio vero il detto per cui i cani sono i migliori amici dell’uomo e, in casi come questo, assumono persino le sembianze di angeli custodi. I nostri amici animali sono sempre in grado di metterci di buon umore anche nei momenti più bui, avere un cane come animale domestico significa assicurarsi un compagno fedele per tanti anni.

Molto spesso sul web si leggono storie particolarmente toccanti che li riguardano, quella che vi stiamo per raccontare rientra senz’altro tra le più incredibili che conoscerete. Riguarda la vicenda di un cucciolo di nome Sadie ed il suo amato padrone, un giorno gli ha persino salvato la vita: ecco la loro storia commovente.

Salvato da un ictus

Sadie è un bellissimo esemplare di Pastore Tedesco adottato in un rifugio dal suo proprietario Brian Myers. Dopo 6 anni di vita trascorsi nella solitudine in questa struttura, la Ramapo-Bergen Animal Refuge, per Sadie non è stato facile inizialmente rapportarsi ad altre persone, ma grazie all’amore del suo padrone si è presto sbloccato ed ha iniziato a vivere un’esistenza felice e dignitosa.

Dotata di grandissima intelligenza, un giorno Sadie ha capito che il suo padrone era in pericolo di vita ed ha fatto una cosa incredibile per aiutarlo. Mentre Brian era in grande difficoltà per via di un malore, il suo fedele amico è riuscito a trasportarlo sino alle vicinanze del suo telefono per permettergli di chiamare i soccorsi.

Questa storia così incredibile e commovente ha subito fatto il giro del web, toccando il cuore di tutti gli amanti degli animali. Stando al racconto dell’uomo, inizialmente Sadie ha abbaiato con veemenza per attirare l’attenzione dei vicini, successivamente ha afferrato Bryan per il colletto per avvicinarlo al telefono. Grazie a questo gesto eroico il suo padrone, che in quegli attimi concitati stava avendo un ictus, ha avuto salva la sua vita.