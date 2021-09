Parma, da maggio sono scomparsi 50 gatti: "Succede sempre di sera"

Gli animali domestici sono piacevoli compagnie, che siano cani o gatti. Può succedere che alcune volte scompaiano per poi fare ritorno a casa, magari si fanno i loro giretti o passeggiate per poi tornare all’ovile. Peccato che questa stessa sorte non capiti in un paesino della provincia di Parma dove dal maggio scorso sono spariti circa 50 felini. Un vero e proprio mistero di cui nessuno sa nulla e per il quale la stessa veterinaria sta indagando.

Dal mese di maggio, a Lesignano Bagni, sono spariti più di 50 gatti, tra maschi e femmine. Un piccolo paese in provincia di Parma che è balzato alle cronache dei giornali proprio per la sparizione di tutti questi felini che stanno facendo alquanto preoccupare i loro proprietari che non ne hanno notizia da tempi immemori e non li vedono più tornare a casa.

L’allarme è partito grazie alla veterinaria di questo piccolo paese che, preoccupata per quanto sta accadendo ai felini della zona, ha deciso, come racconta alla Gazzetta di Parma, di avviare una vera e propria indagine in modo che si faccia luce sulla vicenda cercando di capire cosa sia successo a tutti questi felini.

L’ultima a sparire, in ordine di tempo, è stata Bianchetta, una micina di 10 mesi che i proprietari non vedono più dal 3 settembre scorso. Alcuni giorni prima è accaduto ad altri gatti, Mimì di un anno e Menelik di 15 anni. Non si sa che fine abbiano fatto e dove siano andati. La stessa dottoressa ha stilato un profilo di ogni gatto scomparso della zona in modo che sia più facile rintracciarli.

La veterinaria Luana Giusti si dice molto preoccupata da queste sparizioni e infatti afferma: “Sono davvero troppi ed è un mistero, capita sempre di sera, a volte ne spariscono anche due o tre nelle stesse ore. Ma nessuno è mai riuscito a vedere nulla di strano o ad intercettare auto arrivate da fuori. È incredibile come tutto avvenga nel silenzio più totale”.

Sono tutti gatti con microchip, non di razza. Alcuni sono di proprietari, mentre altri delle colonie. Non sono stati investiti in quanto nessuno ha mai trovato le loro carcasse in strada. Si pensa, come già accaduto in passato, che possano essere stati catturati per i combattimenti di cani. Una vicenda sulla quale stanno indagando i Carabinieri e la Forestale.