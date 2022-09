Paramedico adotta questo cane che da poco aveva perso la sua proprietaria

Ascolta questo articolo

Gli animali domestici, che siano cani o gatti, o qualsiasi altro animale, riempono le nostre giornate. Si tratta di creature simpatiche, che di tanto in tanto ne combinano una delle loro. Nel corso della nostra vita tutti noi abbiamo avuto almeno un animale domestico che abbiamo accudito con amore fino alla fine dei suoi giorni. Molto spesso la gente sceglie ad esempio di prendere con sè un cagnolino: ma bisogna tenere sempre presente che la vita degli animali è molto più corta della nostra.

Quella che però vi stiamo per raccontare è una storia molto particolare che in questo periodo è diventata virale anche in Rete. La notizia in questione è stata anche ripresa dalle testate giornalistiche che si occupano di animali e natura, vediamo di che cosa si tratta e chi è il protagonista di questa particolare vicenda che sta commuovendo praticamente ad ogni latitudine del mondo.

Una storia emozionante

Sammy è un cagnolino che dopo tanto travaglio è riuscito ad essere finalmente adottato da una persona. L’animale ha trovato l’amore di una donna, ma quello che è successo nessuno se lo sarebbe mai aspettato. Sammy ha potuto vivere purtroppo pochissimo con la sua nuova padrona, la quale ha avuto un destino crudele.

La donna infatti è deceduta e il cane, un incrocio di femmina di Doberman di 12 settimane, ha rischiato di rimanere veramente da solo. Fortunatamente sulla sua strada ha trovato delle persone speciali, veri e propri angeli che non hanno perso tempo ad accudirlo e a prestare lui le cure di cui aveva bisogno.

Tegan Sliva, paramedico di un’ambulanza di Fort Worth, in Texas, ha notato l’animale rannicchiato dinanzi la sua padrona deceduta. L’animale non voleva lasciare la sua unica famiglia che aveva trovato fino a quel momento. Sliva e il suo collega Kirk hanno quindi portato l’animale in ambulanza ed egli sembrava destinato ad un rifugio, ma il giorno stesso ha trovato una nuova famiglia. Sammy è divenuto adesso il cane di Kirk e ha una sorella maggiore di nome Kaley.