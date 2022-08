Papa Francesco contro le persone che adottano animali? Scoppia la polemica

Ascolta questo articolo

Una delle personalità che in questo momento sta facendo molto parlare di sè è sicuramente Papa Francesco. Il Pontefice interviene quasi ogni giorno circa la situazione che si è venuta a creare in Ucraina e la stessa Chiesa Cattolica sta facendo di tutto per poter cercare una soluzione diplomatica. A nulla sono serviti gli inviti del Papa a far si che questo orrore termini. Tra l’altro il Pontefice è alle prese anche con alcuni problemi di salute.

Nonostante questo continua a seguire l’evolvere degli eventi nel mondo. Basti pensare che ha consacrato al Cuore Immacolato di Maria sia la Russia che l’Ucraina. Nonostante tutto quindi il Santo Padre continua a portare avanti anche i suoi eventi settimanali, come le udienza del mercoledì, a cui partecipano migliaia di fedeli, anche se in queste circostanze il Pontefice si è mostrato sofferente e su una sedia a rotelle. Ma in queste ore Papa Francesco è stato travolto dalle polemiche a causa di alcune esternazioni nei confronti della gente che adotta animali.

Papa Francesco, la polemica

Come si sa il Pontefice della Chiesa Cattolica ama spesso intervenire sui problemi che affliggono l’umanità. Uno di questi, almeno nel nostro paese in questi ultimi anni, sembra essere il calo demografico. In pratica pare che la gente non sia ormai più disposta a fare dei figili, vuoi anche a causa della crescente incertezza economica, vuoi anche per altri fattori.

“Invece dei figli preferiscono avere i cani, i gatti. È un po’ un affetto programmato, un affetto senza problemi” – così si è espresso Papa Francesco durante l’incontro con le partecipanti al Capitolo Generale delle Figlie della Carità Canossiane. Immediatamente alle sue parole hanno risposto alcune associazioni animaliste.

“Non è la prima volta che Francesco contrappone gli animali ai figli. E sbaglia come ha rivelato a maggio il Rapporto Eurispes 2022” – questa la ferma risposta dell’Ente Nazionale Protezione Animali, che ricorda come ad adottare animali domestici siano spesso coppie che non sono da sole, ma hanno anche dei figli. “L’amore per gli animali è un valore in sé, assoluto. Non c’entra avere o non avere i figli, che, come confermano i dati dell’Eurispes non rappresentano un ostacolo” – queste le parole della presidente nazionale Enpa, Carla Rocchi.