Padre esce a fare la spesa e torna con un cucciolo che ha poi adottato

Gli animali domestici come cani e gatti sono davvero bellissimi. La loro compagnia per alcune persone è irrinunciabile, e pensiamo a quanto bene faccia avere un animale domestico in casa. Avere anche un cagnolino in casa sicuramente mette di buon umore i padroni, che più di quanto si creda assistono a volte impotenti a qualche marachella combinata dai propri fidi. Insomma, la compagnia di un animale è davvero garantita, basti pensare che i cani sono tra gli animali che si affezzionano di più.

Si dice sempre che il cane è il miglior amico dell’uomo, e per certi verso è proprio vero: i cani sono capaci infatti di legarsi a vita al loro padrone, per questo la gente sceglie spesso di prendere con sè un cane piuttosto che un altro animale domestico. Ma quella che vi stiamo per raccontare è una storia davvero assurda, finita bene soltanto per l’intervento immediato di altre persone. Vediamo che cosa è successo.

Cagnolino rischiava di morire

A raccontare questa incredibile storia è stata una giovane di nome Luana, che ha così voluto condividere nello stesso tempo la gioia per qualcosa di assolutamente inaspettato. Tutto è successo una mattina, quando suo padre è uscito per andare a comperare del pane. Qui ha fatto un incontro particolare.

Per strada l’uomo si è imbattuto in un cagnolino abbandonato, che si trovava da solo. L’uomo ha capito che il povero animale era stato con tutta probabilità abbandonato, e visto che si trovava per strada rischiava di essere investito da un momento all’altro. Per cui il papà di Luana non ci ha pensato due volte.

Ha preso il cagnolino e lo ha portato a casa. Da allora Mel, così è stato chiamato l’animale, fa parte integrante della famiglia. “Mio padre è andato a comprare il pane e a guarda che tipo di ‘pane’ ha portato a casa” – così ha detto Luana in un video pubblicato su TikTok. “Mille volte meglio del pane! Che cosa carina, guarda i suoi occhi!!” – così ha commentato una utente.