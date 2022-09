Nonno Maximus, con i suoi 24 anni è tra i cani più anziani al mondo

Ascolta questo articolo

Gli animali domestici, che siano cani o gatti, o qualsiasi altro animale, riempono le nostre giornate. Si tratta di creature simpatiche, che di tanto in tanto ne combinano una delle loro. Nel corso della nostra vita tutti noi abbiamo avuto almeno un animale domestico che abbiamo accudito con amore fino alla fine dei suoi giorni. Molto spesso la gente sceglie ad esempio di prendere con sè un cagnolino: ma bisogna tenere sempre presente che la vita degli animali è molto più corta della nostra.

Quella che però vi stiamo per raccontare è una storia molto particolare che in questo periodo è diventata virale anche in Rete. La notizia in questione è stata anche ripresa dalle testate giornalistiche che si occupano di animali e natura, vediamo di che cosa si tratta e chi è il protagonista di questa particolare vicenda. Nessuno si sarebbe mai aspettato che un animale domestico potesse vivere così a lungo.

Nonno Maximus, un cane particolare

Maximus è un bellissimo cane che in passato ha anche sofferto molto. La sua storia comincia ovviamente da quando era piccolo e viveva in una casa con i suoi vecchi padroni. Qui Maximus veniva costantemente maltrattato, addirittura picchiato con una mazza da baseball. Era arrivato anche dai veterinari con alcune costole rotte.

Purtroppo ancora oggi il cane risente di quei maltrattamenti in quanto la gola si è anche rovinata poichè all’animale forse veniva fatto ingerire qualche specie di acido. Maximus non riesce ad abbaiare completamente, ma ad oggi emette soltanto dei suoni. Il cane è stato portato via da quella famiglia dell’orrore e oggi ha trovato dei nuovi padroni, Lisa Hezzel e Rick Winter.

Lisa e Rick lo hanno accolto con molto amore, tanto che il cane mangia addirittura del cibo dalla loro tavola e dorme con loro. Oggi Maximus, chiamato anche affettuosamente Nonno Maximus, ha 24 anni ed è uno dei cani più longevi del mondo, un’eta da Guinness dei primati. Maximus vive con i suoi nuovi proprietari a Cleethorpes, in Inghilterra.