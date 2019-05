New England Aquarium, anaconda partorisce senza accoppiamento

Presso il New England Aquarium, l’acquario pubblico di Boston, nel Massachusetts, sono recentemente venuti alla luce alcuni piccoli di anaconda, nonostante non siano presenti esemplari maschi di questo genere di serpente. Grazie ad alcuni test del DNA effettuati sui neonati e sulla madre Anna (questo il nome dato al rettile), gli scienziati hanno potuto dimostrare che questo parto è avvenuto grazie alla partenogenesi.

I piccoli sono infatti dei perfetti cloni genetici di Anna, la quale per il concepimento non ha avuto bisogno di alcun tipo di rapporto sessuale e di accoppiamento. Ecco quindi che i figli di Anna sono un raro caso di riproduzione non sessuale, la quale prende il nome, appunto, di partenogenesi.

Questo termine arriva dal greco e tradotto vuol dire “riproduzione virginale” e avviene solitamente nelle piante e negli insetti di piccola dimensione. Gli studi dimostrano infatti che questo processo, che consente di riprodursi senza l’accoppiamento con il maschio, è un evento raro se avviene nei vertebrati: in passato sono stati documentati casi di partenogenesi nelle lucertole, negli uccelli, nei serpenti e negli squali.

Per quanto riguarda il caso specifico, invece, questo è il secondo nel mondo che avviene nella specie degli anaconda. In passato infatti è avvenuto solamente un’altra volta, presso uno zoo del Regno Unito nel 2014. Cinque anni dopo gli scienziati sono felici di annunciare che questo caso si è ripetuto, aprendo nuove possibilità anche in animali più grandi degli insetti.

I piccoli di Anna al momento del parto erano tre, ma purtroppo uno era nato già senza vita, cosa che succede frequentemente nelle partenogenesi dei vertebrati. Dall’acquario hanno fatto sapere inoltre che Anna, che arrivata all’età di 8 anni pesa ben 13 chili ed è lunga 3 metri, sta ottimamente e, con lei, anche i due piccoli continuano a crescere sotto la luce calda delle lampade e cercano di esplorare il mondo che li circonda, seppur sia un mondo un po’ ristretto rispetto a quello reale.