Nasce Simba, la capretta con le orecchie da record: misurano 48 cm

Una capretta appena nata potrebbe diventare la detentrice di un record mondiale. A circa mezzo mese dalla sua venuta al mondo, la piccola capra ha infatti già trovato una incredibile notorietà a causa delle sue lunghissime orecchie, che misurano ben 48 centimetri.

La capra si chiama Simba, parola Swahili che significa “leone” e resa popolare a livello mondiale grazie al capolavoro della Disney “Il Re Leone”, anche se in questo caso il paragone più adatto sarebbe stato con quello dell’elefantino “Dumbo”. L’animale è nato a Karachi, nel Pakistan, pochi giorni fa riuscendo in pochissimo tempo a diventare una sorta di celebrità locale. L’adorabile capretta ha circa due settimane, e le sue particolari orecchie sono così lunghe che trascinano a terra quando cammina.

Nonostante questo, a parte l’iniziale difficoltà per imparare a camminare senza che le orecchie lo ostacolassero, Simba sembra riuscire già adesso a muoversi senza problemi. Al momento non c’è una capra che detiene il Guinness dei Primati per le orecchie più lunghe, un record che finora ha riguardato solo cani. Muhammad Hassan Narejo, proprietario dell’animale, è già molto affezionato alla capretta, e spera che possa entrare presto nel Guinness dei primati.

Le capre tendono ad avere generalmente orecchie lunghe, e le capre nubiane – la razza alla quale appartiene Simba – hanno solitamente le più lunghe della specie. Nonostante questo, le orecchie del piccolo Simba sono totalmente fuori misura anche per la sua razza, probabilmente a causa di una mutazione genetica.

Simba è nato in una fattoria di capre di come “fattoria Nagra” nella città più grande del Pakistan. L’allevamento di capre è un business molto comune nel paese, in particolare perché si adattano bene al terreno estremamente vario della zona. Le orecchie nelle capre svolgono l’importantissima funzione di aiutare a mantenerle fresche durante le giornate calde. In Pakistan le temperature variano tantissimo, ma in estate possono raggiungere i 47 gradi centigradi, ma mantenendosi in media d’estate intorno ai 35 gradi.