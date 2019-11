Narwhal, il cane-unicorno che cerca casa

I volontari appartenenti allo staff del Mac’s Mission, che si occupa prevalentemente di animali con bisogni speciali o abbandonati dall’uomo, hanno chiamato il cucciolo nato con una piccola coda secondaria sulla fronte, Narwhal. I veterinari del centro hanno detto che non c’è alcun bisogno di rimuovere la coda in più perché non gli causa alcun dolore o fastidio fisico e non condiziona nessuna funzione vitale del cucciolo.

Le foto del cucciolo Narwhal hanno riscosso subito una grande popolarità su tutti i social media, con tantissime persone che si stanno proponendo di adottarlo a tutti i costi. Narwhal non è ancora disponibile per l’adozione, in quanto il personale vuole che cresca e si assicuri veramente che la coda non diventi un fastidio o un problema vero e proprio con l’avanzare dell’età dell’animale.

Alcune persone lo hanno definito “cane-unicorno“, poichè munito di una coda sulla fronte che ricorda un unicorno. Indubbiamente è un vero e proprio miracolo della natura e, stando alle reazioni della gente su tutti i social networks, si capisce che non importa se si è diversi o strani, l’amore incondizionato da parte del prossimo trionfa sempre e dovunque.

Secondo i veterinari che si stanno occupando amorevolmente del piccolo cucciolo Narwhal nel Mac’s Mission in Mississipi, un mutamento genetico del genere si verifica molto raramente ed il cucciolo è sotto analisi per verificare quale sia la causa che ha generato questa mutazione genetica, del tutto indolore secondo le loro opinioni mediche.

Gli stessi veterinari, senza alcun dubbio, affermano che il piccolo cucciolo dovrebbe avere una famiglia come tutti gli altri animali domestici e stare tranquillo. Intanto sui social networks ed in modo particolare su facebook ed instagram, si sta scatenando una vera e propria lista di persone che vorrebbero adottare il piccolo cucciolo Narwhal. Anche alcuni vip hanno affermato di voler adottare il cucciolo e di volersene occupare personalmente nelle loro case in USA.