Napoleone, il cane che si gettava in acqua dall’elisoccorso è morto

E’ stato per tanti anni un cane eroe, una lunga e gloriosa carriera in cui ha salvato tante vite. Purtroppo la vita del migliore amico dell’uomo, come si sa, non è così lunga. Alla fine, prima o poi, devono lasciarci, lasciando nel nostro cuore un vuoto enorme e difficilmente colmabile.

Napoleone era amato da tutti, sono in tanti a ricordarlo con parole davvero toccanti, con le quali lo ringraziano per il suo prezioso operato. Aveva ottenuto anche tanti premi prestigiosi, a testimonianza proprio delle sue notevoli ed impareggiabili qualità: ecco quale lavoro svolgeva.

L’addio a Napoleone

Lo ricorda così, con un ultimo saluto sui social particolarmente toccante, la Scuola Italiana Cani Salvataggio: “Grazie Napoleone. Voglio ricordarti così. Un vero SuperpowerDogs Durante l’esercitazione di elisoccorso in Svizzera. Con indosso l’imbrago speciale. I nostri cani sono fantastici. Quando ci lasciano ci può aiutare pensare le mille avventure vissute assieme. Molte coi Sics Un forte abbraccio”.

Napoleone aveva 13 anni, era già in pensione da qualche tempo, ma per tantissimi anni aveva prestato servizio nell’unità speciale di Protezione Civile sul lago d’Iseo. Ma non è tutto, in estate lavorava anche a bordo delle moto vedette della Polizia provinciale e, soprattutto, era uno dei pochi cani ad essere in grado di lavorare anche con l’elisoccorso, gettandosi in acqua dal veivolo.

Grande commozione anche della sua conduttrice, Nicole Scudeletti, che ha voluto salutarlo con queste parole struggenti: “Napoleone era un cane grande oltre che un grande cane. Mi ha circondato di meraviglia, permesso di fare millemila cose stupende e di conoscere persone e cani meravigliosi”. Napoleone era anche donatore di sangue per gli altri cani e tra i numerosi riconoscimenti ricevuti spicca il Premio Internazionale Fedeltà del Cane vinto nel 2014 a Camogli. Questo cane eroe mancherà molto a tutti quanti abbiano mai avuto modo di lavorare insieme a lui.