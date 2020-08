Mongolia, le ultime sopravvissute delle custodi delle aquile

Ci sono dei popoli nel mondo che riescono a mantenere una tradizione millenaria e la tramandano ai nipoti con il passare del tempo. Una di queste tradizioni millenarie ha origine e luogo nella Mongolia occidentale, dove nelle terre maggiormente selvagge e aspre, alcuni nomadi kazaki portano avanti una cultura e tradizione che affonda le sue radici in un passato ricco di storia e significato.

Sono le custodi delle aquile, ovvero cacciatori che, grazie all’aiuto di questi volatili, riescono a catturare volpi, lupi e anche lepri. La caccia, nelle aree della Mongolia, non è da abolire, ma parte del sostentamento delle famiglie. Sono rimasti pochissimi esemplari di custodi delle aquile e la maggior parte sono tutti uomini, anche se ci sono delle donne che praticano questa tradizione millenaria.

Leo Thomas è un fotografo affascinato dalla cultura e dalla tradizione millenaria delle custodi delle aquile e ha deciso di giungere in Mongolia per conoscerle da vicino. Proprio qui, ha incontrato Zamambol, una delle ultime sopravvissute che continuano questa tradizione. Le persone che vivono queste terre non hanno bisogno di grandi cose per vivere. Per loro l’essenziale è la cosa primaria e il sostentamento è dato dalla pastorizia.

Durante la stagione invernale, quando le temperature arrivano a toccare i 40° sotto lo zero, i burkitshi, ovvero i custodi delle aquile, giungono tra le montagne, accompagnati da questi volatili con i quali sperano di riuscire a catturare qualche preda in modo da avere una fonte di sostentamento per la famiglia al rientro.

Le aquile, tutte femmine, sono addestrate dagli stessi cacciatori in base a regole che si tramandano di padre in figlio. Il rapporto che si crea è di affinità e simbiosi proprio come quello tra Zamambol e la sua aquila con la quale si allena nel fine settimana. Nelle foto scattate da Leo Thomas che immortalano la donna insieme all’aquila si nota il grande rapporto di stima e fedeltà e l’amicizia tra questi due esseri.