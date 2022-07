Misteriose lumache giganti trovate in Florida

Ascolta questo articolo

Una cittadina della Florida Port Richey nella contea di Pasco, è stata messa in quarantena a causa dell’invasione di lumache giganti africane, queste dannose lumache rovinano il raccolto e sono capaci di trasmettere un parassita pericoloso per la salute umana, in quanto colpisce le vie polmonari e può portare alla meningite.

Le lumache sono amanti del cemento e mangiano più di 500 specie di foglie, rovinando le coltivazioni, Il Dipartimento dell’agricoltura e dei servizi ai consumatori della Florida (FDACS) ha stabilito che si trovano stabili in quest’area a nord di Tampa, che si trova fin da subito in quarantena. Il problema principale è la riproduzione su vasta scala.

Inoltre vivono a lungo perchè non ci sono predatori che si cibano di esse vivono anche nove anni, e crescono fino A 20 cm, verrà utilizzato un pesticida su piante e frutta come antiparassitario, la città verrà chiusa per tre anni e i cittadini non potranno spostare piante e fiori, si nutrono addirittura dell’intonaco rovinando gli edifici.

Erano gli anni ‘60 quando nel Sud della Florida vennero avvistate per la prima volta le lumache giganti, si riproducono velocissimamente e fanno covate copiose, la specie si chiama Lissachatina fulica Originaria dell’Africa orientale ma in seguito diffusasi in gran parte del mondo. Il suo guscio ha una colorazione brunastra con bande più chiare o più scure, è di forma allungata e formato da spire avvolte comunemente in senso antiorario.

Mangiano anche plastica e stucco, Le chiocciole giganti africane prediligono i luoghi umidi: i sottovasi delle piante, gli scarichi dei condizionatori, il terriccio. Le piogge che nelle prossime settimane interesseranno la Florida le staneranno dai loro rifugi, dotati degli organi riproduttivi sia femminili che maschili, in un anno possono produrre anche 1200 uova. Per questo le autorità hanno invitato chiunque a non toccare le chiocciole e a disinfettare le superfici contagiate dalla loro bava.