Miracle, il cane salvato dal macello e divenuto una star della tv britannica

Il cane Miracle porta questo nome perché la sua storia ha trovato una piega positiva per un caso che sa di miracoloso. Come tanti della sua specie nel sud-est asiatico, Miracle si ritrovava rinchiuso dentro una gabbia stretta e malsana di un allevamento di cani per ottenere carne da macello, da servire successivamente sulle tavole di qualche ristorante di quest’area geografica.

Il suo destino era segnato: preso per strada o trafugato a qualche famiglia con una vera e propria rapina, è giunto in un allevamento in Thailandia e, arrivato il giorno della fine della sua vita, insieme a quello di tutti i suoi simili di quel carcere canino, è stato stipato su un camion con altri mille cani, diretto al macello. Ecco che qui si verifica il fatto che dà la svolta alla sua vita.

Sul tragitto il camion ha incontrato un posto di blocco dell’associazione animalista Soi Dog Foundation di Phuket. Gli attivisti hanno fermato il mezzo e salvato tutti i cani, bloccando quel traffico illegale e consegnando alle forze dell’ordine gli aguzzini. Tutti gli esemplari sono stati posti in adozione ed una donna, Amanda Leask, che ha partecipato a quel blocco, ha adottato quel cane bianco che da quel momento si è chiamato Miracle.

La storia è emersa in tutta la sua crudezza grazie alla partecipazione di Amanda e Miracle a Britain’s Got Talent, uno degli show più noti a livello internazionale. Amanda spiega come sono andati i fatti: “Quando il soccorritore lo ha visto per la prima volta ha pensato che fosse morto. Ma quando la sua macchina fotografica ha scattato la foto con il flash, il cane ha aperto un occhio. Era un miracolo che fosse ancora vivo. Lo abbiamo portato in Scozia e lentamente lo abbiamo riportato in salute“.

Oltre a Miracle, hanno preso parte al talent show anche altri cani salvati dalla Soi Dog Foundation: lo spettacolo di magia è ben riuscito ed anche i giudici del programma hanno apprezzato, ma soprattutto questa è stata l’occasione per Amanda di rendere nota una storia crudele giunta a lieto fine.