Minnesota: uno scoiattolo mangia pere fermentate e si ubriaca

Una notizia decisamente bizzarra e al contempo molto divertente arriva dagli Stati uniti, più precisamente dal Minnesota, dove uno scoiattolo intrufolandosi all’interno di un giardino di un’area privata, si è imbattuto in un tavolo dove sopra c’era una ciotola con delle pere fermentate.

Ovviamente non ha potuto resistere al profumo e alla bontà del frutto, così ha deciso di abbuffarsi di pere, senza sapere ovviamente fossero alcoliche e dopo averne consumato una quantità indefinita, l’animale subito dopo ha iniziato a barcollare.

Everyone needs to see this squirrel that’s off it’s tits drunk on fermented pears pic.twitter.com/P2JJ60ml0Z — Taffin (@i124nk8) November 21, 2020



Come si può notare dalle immagini condivise sul web dalla proprietaria del giardino in cui si trovava il roditore, risulta visibilmente intontito e con problemi di equilibrio. Per il povero animaletto è stata decisamente una brutta esperienza e senza volerlo si è ritrovato in una situazione di estrema difficoltà, ma per fortuna Kathleen la proprietaria è venuta in suo soccorso e lo ha aiutato a superare il brutto momento.

Le immagini sono state catturate dalla proprietaria del giardino, che ha colto in flagrante l’animale cibarsi delle pere in fermentazione lasciate sul tavolo in giardino. Kathleen la proprietaria del giardino dopo aver girato il video e dopo aver capito che l’animale era in serie difficoltà , ha deciso di alimentarlo con cibi più sani e idonei a un scoiattolino, che avrebbero potuto smorzare la forte sbornia subita dall’animale.

Così per potergli dare una mano con la sbornia, ha preso semi e mais, cibi senza dubbio più idonei a un roditore e in questo modo ha potuto curare il mal capitato.

Come ha spiegato da Kathleen le pere si trovavano su un tavolo nel suo giardino perché il processo di fermentazione le ha rese troppo alcoliche e così ha pensato di portarle in giardino per darle da mangiare al suo maiale domestico, così il povero animale vedendo le pere incustodite sopra al tavolo ha pensato bene di andare a farsi una bella scorpacciata, ma il povero scoiattolino ha iniziato a barcollare e andare all’indietro avendo visibili problemi di equilibrio.