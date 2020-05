Michigan, donna salva il suo cane dall’attacco di un orso

L’incontro con un animale selvatico, nel suo habitat naturale, è spesso per noi esseri umani un momento di stupore, soprattutto nell’epoca del mondo globale ed urbanizzato. Se questi episodi possono rappresentare veri momenti di gioia, in altri casi si può facilmente piombare nell’incubo e nella paura, ed è quello che è accaduto ad una donna del Michigan, negli Stati Uniti.

La signora Heather Willobee, della cittadina di Grayland, ha vissuto una terribile esperienza, iniziata con il concitato abbaiare del suo cane Lucy, di otto anni di età e dal pelo ocra. Siccome Lucy non era solita fare troppo baccano con i suoi latrati, la donna è andata in giardino ed ha trovato, lì piazzato con tutta la sua stazza, un grosso orso.

Heather era terrorizzata, l’orso aveva fame ed era anche spaventato, per essersi catapultato forse per puro caso in una zona abitata da esseri umani. Lucy stava, a modo suo, provando ad allontanare il grosso plantigrado, ma la cagnolina è rimasta ferita dagli artigli di una potente zampata. Lucy ha continuato a cercare di impaurire il grosso mammifero, senza però ottenere risultati. La donna era spaventata, ma doveva intervenire.

“Fino a quando non l’ho visto così da vicino, non mi ero mai resa conto di quanto fossero enormi le zampe e gli artigli degli orsi“. Lanciandosi verso il proprio cane, Heather ha avvolto Lucy in un asciugamano e l’ha portata in casa, mentre l’orso era lì a pochi passi di distanza. Chiusa nell’abitazione, Heather ha atteso minuti, che sono sembrati un’eternità, affinché l’orso si allontasse.

Nel momento in cui l’orso è tornato nei boschi, Heather si è rivolta ad un centro veterinario ed ha lasciato lì Lucy, da sola, a causa delle disposizioni americane contro il Coronavirus. Con un costoso intervento chirurgico, parecchio delicato, la cagnolina ha vista salva la propria vita ed è tornata a casa dalla sua proprietaria Heather, felicissima di poterla riabbracciare.