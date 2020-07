Vedere un orso nero e selvaggio che abbraccia una ragazza in un parco di certo è una scena alquanto bizzarra, che non è possibile vedere spesso. Questo tenero abbraccio fra un orso e una ragazza è accaduto in Messico all’interno di un parco naturale, precisamente nel parco ecologico di Chipinque.

Nel parco messicano un gruppo di ragazze escursioniste erano intente a fare una passeggiata lungo i sentieri quando improvvisamente sono state avvicinate da un enorme orso nero. Il grosso animale, incuriosito dalla presenza delle ragazze, si è avvicinato non per far loro del male ma per dare un tenero abbraccio! Ovviamente il tutto è accaduto sotto gli occhi increduli dei presenti, che sono rimasti sbalorditi da quella curiosa scena.

La ragazza “scelta” dall’orso non si è spaventata ma ha pensato di sfruttare quel particolare momento, prendendo in mano il suo smartphone e scattandosi un selfie in compagnia del suo nuovo amico peloso che stava proprio alle sue spalle. Come documentato dalle immagini del filmato pubblicato da Rafa @ RafaElorduy, la ragazza presa di mira dall’orso è stata in grado di mantenere sangue freddo e un pizzico di incoscienza, lasciandosi abbracciare da quel grande animale in cerca di notorietà o forse di qualche snack.

Dopo lo scatto del selfie, l’orso è rimasto ancora qualche momento lì, girovagando intorno alle ragazze ed in particolare intorno a quella che aveva preso di mira. Dopo averla annusata e mordicchiata per gioco, il tenero bestione ha ripreso la sua strada e se n’è andato via.

L’orso nero è il tipo più comune in America, in grado di raggiungere i 200 kg di peso e 2 metri di altezza, rappresentando un vero e proprio pericolo per chiunque si trovi nel suo mirino. Un momento veramente da brividi che questa escursionista ha saputo vivere nel migliore dei modi, non lasciandosi prendere dal panico ma anzi, mantenendo la calma e sfruttando l’occasione per un bel selfie!