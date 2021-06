Messico: cane fedele continua ad aspettare il padrone davanti alla miniera dove è morto

Circa tre settimane fa un incidente in Messico ha causato la morte di 7 minatori di carbone uccisi da un crollo improvviso. Il cane di uno dei minatori non si rassegna alla morte del padrone, e continua tutti i giorni ad aspettarlo a casa e ad andare a cercarlo alla miniera.

Il 53enne Gonzalo Cruz aveva adottato il meticcio Cuchufleto appena sei mesi fa, e ogni giorno dal suo arrivo il famiglia il cane accompagnava Cruz al lavoro, percorrendo insieme a lui a piedi il mezzo miglio che separava la sua casa dalla miniera di carbone a Múzquiz in cui era impiegato. “Usciva con mio marito ogni mattina alle 6:30“, racconta Sandra Briseño, la vedova di Gonzalo.

“A volte entrava pure in miniera insieme a lui. Non gli importava che fosse buio, lo seguiva. Altre volte andava e lo aspettava fuori“, dice la donna. Dopo aver accompagnato il padrone al lavoro, il cane faceva ritorno a casa ad aspettarlo per la fine del turno, ma tornava alla miniera se si accorgeva che Gonzalo era in ritardo. Tutto è però improvvisamente cambiato lo scorso 4 giugno, quando il crollo ha ucciso Cruz e 6 dei suoi colleghi.

Sandra ha raccontato ai media che il pomeriggio del tragico incidente, Cuchufleto si è reso conto che Cruz non era tornato in tempo a casa e come sempre si è recato alla miniera per accompagnarlo al rientro. Al suo arrivo ha trovato però i soccorritori, che cercavano disperatamente di raggiungere i minatori intrappolati nel crollo. Il cane ha aspettato fuori dalla miniera fino a che non è stato ritrovato il cadavere di Cruz due giorni dopo il crollo.

Da allora, il cane aspetta disperato il ritorno del padrone davanti alla porta di casa. Nelle tre settimane dal crollo della miniera, Cuchufleto ha smesso totalmente di mangiare e si limita a bere acqua. Testimoni lo hanno visto tornare alla miniera, dove annusa e scava alla disperata ricerca di Cruz. “Forse pensa che mio marito sia ancora lì dentro, torna a casa, si sdraia e resta lì”, racconta Sandra.