Messico: bambino abbandona un cane con un messaggio straziante

Un bambino messicano è arrivato ad un punto in cui un essere umano dotato di un cuore non vorrebbe mai giungere: quello di dover abbandonare un animale da compagnia perché non si dispone dei mezzi per sostentarlo. Per fortuna, il bimbo non ha lasciato il cane per strada, bensì lo ha portato ad un rifugio per animali della città, l’Albergue Pergatuzoo, struttura in grado di sopperire alle necessità dei trovatelli.

Il bambino ha voluto dimostrare a tutti la propria buona fede, in primis ai gestori del canile, lasciando una lettera straziante scritta a mano e consegnata con il proprio cagnolino, Simon. Le prime parole già lasciano trasparire tutta la costernazione e la sofferenza del bimbo nel compiere quello che non avrebbe mai voluto fare per niente al mondo.

“Ti lascio Simon. Lui è il mio cane. Non voglio che mio padre lo colpisca. Piange molto perché non c’è cibo. Vi lascio i miei risparmi per le sue tortillas“. L’apertura della lettera fa anche trasparire il reale motivo, ancor più meritorio per il bimbo, per cui ha lasciato il suo compagno di giochi: ha fatto questo per evitare che il padre continuasse a perpetrare le sue ire ed i suoi sfoghi violenti sul cucciolo.

“Non colpirlo perché mio padre lo colpisce molto. Simon mangia molto. Non portarlo via. Quando sarò grande tornerò per Simon“. Il piccolo ha anche lasciato una sorta di testamento per il futuro, con la volontà di tornare a prendere il cane Simon nel momento in cui sarà autosufficiente ed avrà una vita propria, lontano da casa sua e da suo padre.

I volontari del canile sono rimasti colpiti e commossi dalla forza e dalla tenerezza con cui questo bambino ha compiuto il suo gesto a fin di bene. Hanno così deciso di stare alle volontà del piccolo ed hanno tolto il cane Simon dalla lista dei cuccioli in adozione. Simon rimarrà nella struttura e verrà sfamato e coccolato fino al momento in cui il bimbo, quando diventerà uomo, tornerà a prenderlo.