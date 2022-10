Martin, il cane con il muso da orsacchiotto che nessuno vuole: riportato in canile 7 volte

Ascolta questo articolo

Gli animali domestici come cani e gatti sono davvero bellissimi. La loro compagnia per alcune persone è irrinunciabile, e pensiamo a quanto bene faccia avere un animale domestico in casa. Avere anche un cagnolino in casa sicuramente mette di buon umore i padroni, che più di quanto si creda assistono a volte impotenti a qualche marachella combinata dai propri fidi. Insomma, la compagnia di un animale è davvero garantita, basti pensare che i cani sono tra gli animali che si affezzionano di più.

La storia che vi stiamo per raccontare a partire dai prossimi paragrafi ci fa capire quanto dolci possano essere gli animali domestici, ma come a volte purtroppo ci possono essere delle difficoltà. La vicenda in questione ha commosso mezzo mondo, per questo cagnolone pareva non ci fosse più speranza, quando però è accaduto l’inaspettato. Vediamo nel dettaglio i fatti.

La storia di Martin

Martin è un cagnolone che è stato accolto dalla Spca di Wake County. In brevissimo tempo la sua storia è diventata virale in tutto il mondo, anche perchè l’animale è affetto da filaria, una patologia che avrebbe preoccupato dei potenziali adottanti. Ma i volontari del centro non si sono dati per vinti.

“Siamo arrivati a un punto in cui abbiamo pensato: dobbiamo chiedere alla nostra comunità di aiutarci per trovargli una casa” – così hanno dichiarato dal centro Spca di Wake County. Per questo è partita una grande gara di solidarietà in modo da far sì che Martin fosse adottato da qualcuno. La particolarità dell’animale è anche quella che il suo muso assomiglia a quello di un orsacchiotto. Martin è stato riportato in canile ben 7 volte, questo perchè chi lo aveva preso in adozione non riusciva a far fronte al massimo ai suoi bisogni. Il suo padrone era molto anziano per cui non riusciva più a portarlo a passeggio, e quindi l’uomo, a malincuore, ha deciso di donarlo al canile, in modo che qualcuno si prendesse cura di lui.

L’iniziativa ha sortito gli effetti sperati. Ad oggi Martin è “in prova” in una casa da diverse settimane. Al termine del periodo di prova le persone che lo hanno in custodia dovrebbero firmare l’adozione del cane. Al momento Martin sta continuando a seguire un trattamento intensivo per curare la filariosi cardiopolmonare da cui è affetto, dal centro di Wake County ricordano come sia importante adottare degli animali.