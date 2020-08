Manchester, il gatto dalle zampe corte diventato star di Instagram

Un adorabile gatto bianco e nero è diventato la nuova star felina del web, accumulando 56mila followers su Instagram. La particolarità del gatto chiamato Manchester? Le zampe particolarmente corte, che rendono il suo aspetto inusuale ed adorabile.

Manchester è un misto tra due razze di gatti, Scottish e Munchkin, è nato a settembre del 2018 vive in Russia insieme al padrone, Alexander Ushakov, che lo ha acquistato quando aveva quattro mesi. “Ho deciso di chiamarlo Manchester in onore della squadra di calcio Manchester United, dato che tifo per loro dal 1998“, ha spiegato Alexander, che su Instagram indica “Manchy” come soprannome per il suo animale domestico.

Il padrone ha intuito il potenziale virale del proprio animale a causa delle sue zampe corte, che misurano poco meno di 13 centimetri. “Ho deciso di creare un account instagram per lui perché pensavo che fosse abbastanza carino da piacere ad altre persone. E’ venuto fuori che ha molti fan,” ha commentato Ushakov.

Al momento sono 56.900 fan a seguire la pagina Instagram cat_manchester, dove si possono vedere oltre 700 tra foto e video del simpatico gatto bicolore dagli occhi gialli. Nonostante le zampe più corte del normale, Ushakov conferma che Manchester è molto giocoso, e che “miagola sempre, ama divertirsi come un matto giocando e corre sempre per casa“.

A motivare Alexander a continuare a postare foto del micio sono i proprio i numerosi fan, che non sono procurano ad ogni immagine migliaia di like, ma lasciano anche commenti incoraggianti. “Ho così tanti follower che mi scrivono messaggi di supporto e amore e condividono regolarmente i suoi scatti con gli amici“. Un amore ricambiato da parte del moscovita Alexander, che condivide nelle storie in evidenza le numerose opere d’arte create dai fan, inviate non solo da bambini ma anche da adulti, dedicate al simpatico Manchester.