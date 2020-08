Mako, il cane che si comporta come un gatto: sta spopolando su Instagram e Tik Tok

Cane e gatto, sono due tipologie diverse di animale che difficilmente riescono a convivere. Il gatto, come asserito dal grande filososo Rousseau, è una creatura libera. Spesso è alla ricerca di coccole quando vuole e va via quando lo desidera, fa le fusa e poi sparisce, magari torna; diversamente dal cane, che invece è completamente “devoto” al suo padrone e lo ama incondizionatamente anche quando questi magari non lo meriterebbe.

Spesso cane e gatto sono nemici. I due animali a quattro zampe non vanno d’accordo e tenerli insieme, magari nella stessa casa, diventa complicato. La storia in questione invece è completamente diversa e vede come protagonista un cane, che credere di essere un gatto e si comporta esattamente come esso. Il fatto è avvenuto in America, dove i coniugi Bethany e Samantha hanno adottato il pit bull Mako.

Andando con ordine, quando i signori si sono recati al canile per prendere un cucciolo, il timore era che questi non andasse d’accordo con i loro gatti. Non appena hanno visto Mako, si sono innamorati di lui e subito lo hanno portato a casa. L’approccio tra il pit bull e i felini è avvenuto gradualmente, ma la reazione di Mako ha stupito i coniugi.

Il cucciolo, come riportato dal Daily Star, ha subito gradito la presenza dei gatti e sorprendentemente e inspiegabilmente ha iniziato a comportarsi come loro. Mako si è affezionato ai suoi nuovi amici e ha iniziato a seguirli ovunque, arrampicandosi persino sul frigorifero di casa o in cima agli armadietti. Bethany e Samantha inizialmente credevano che il pit bull fosse vivace e ciò dettasse il suo comportamento, ma ben presto si sono resi conto che il cane emulava in tutto e per tutto i felini.

Mako, soprannominato il cane-gatto è così finito su Instagram e Tik Tok, dove oggi ha dei profili tutti suoi. Le immagini del pit bull sono diventate virali e hanno subito fatto il giro del web. Mako vanta un seguito davvero interessante, con decine di migliaia di followers che lo seguono da tutte le parti del mondo.