Macchinista ferma il treno in corsa per salvare un cane incastrato tra i binari

Per fortuna il mondo non è fatto solo di azioni disdicevoli e di fatti destinati alla cronaca nera. Capita spesso che il buon cuore di persone come questo macchinista, prenda il sopravvento e ci regali storie particolarmente toccanti. Questo cane indifeso e sfortunatamente rimasto incastrato sui binari, deve la sua vita all’occhio attento e alla professionalità del suo salvatore.

Avrebbe potuto essere indifferente a quanto sembrava palesarsi davanti ai suoi occhi, invece non ci ha pensato due volte e ha frenato immediatamente il treno. Dopo di che, più che di impiegato delle ferrovie, ha fatto soprattutto il suo dovere in qualità di essere umano con un enorme cuore: ecco la storia che ha commosso tutti.

Il salvataggio

Non sembravano esserci molte possibilità di sopravvivenza per questo sfortunato cane, rimasto incredibilmente incastrato tra i binari ferroviari in Cile. Scorto l’animale in lontananza, il macchinista avrebbe potuto essere indifferente e procedere spedito travolgendo il povero cane; altra soluzione, molto più umana, era quella di fermare il treno e chiamare le autorità per farlo rimuovere.

L’uomo ha optato, invece, per l’opzione più nobile, cioè di fermarsi immediatamente e tentare di prestare soccorso al cane in prima persona. Dopo essersi avvicinato a piccoli passi, per evitare che il povero animale si spaventasse o che lo aggredisse, il macchinista si è subito conquistato la sua fiducia ed ha provveduto prontamente a liberarlo dai binari, portandolo in salvo in braccio come un vero salvatore.

Quando è tornato sul treno e ha comunicato a tutti quanto accaduto, scusandosi per giunta per il ritardo causato, è stato immediatamente accolto da tutti come un eroe con un lungo e scrosciante applauso. Ai passeggeri non è importato affatto arrivare a destinazione a Santiago con qualche minuto in più, l’importante è che la vita di questo povero cane sia stata risparmiata da un drammatico destino. La storia ha fatto meritatamente il giro del mondo ed il buon cuore di questo macchinista è stato osannato ovunque.