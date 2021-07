L’Unione Europea ha stabilito l’addio alle gabbie da allevamento intensivo dal 2023

Cosa ne pensa l’autore

Martina Capit - Sono contenta che il parlamento abbia approvato questa legge, gli animali meritano di essere trattati con rispetto e verranno così tutelati in ogni maniera, non più chiusi in gabbia come carne da macello, ma come esseri senzienti con dei sentimenti veri come gli esseri umani e magari un giorno ci sarà una rivoluzione biologica e si smetterà di mangiarli.