Los Angeles, l’amicizia speciale dei due gatti senza zampe

Può capitare che due esseri simili condividano insieme un pezzo di strada e di vita cercando di farsi forza lungo il cammino. Dal mondo animale, arriva una bellissima storia di amicizia e insegnamento che ha tanto da dare e regalare a ognuno di noi. Una amicizia che riguarda due esseri simili, due gatti che condividono un pezzo di strada insieme. Ecco la loro storia.

L’Alley Cat Rescue di Los Angeles, in California, è un rifugio in cui è giunto, insieme alla mamma e ai suoi fratellini, un gattino che, fin da subito, aveva bisogno molto più di altri di cure e attenzione. Un gattino molto speciale perché è nato con le zampine posteriori che sono avvolte intorno al corpo e con una deformazione molto seria e grave per cui bisognava intervenire tempestivamente.

Il gattino di nome Rooibos è stato sottoposto a qualsiasi genere di cura per aiutarlo. Dai massaggi al trattamento laser sino all’esercizio, e pian piano, la sua zampa sinistra ha cominciato a migliorare al punto di raddrizzarsi. Per quanto riguarda la zampa destra, purtroppo, non si poteva fare niente. Nonostante il gatto abbia solo tre zampe, non perde fiducia e fa qualsiasi cosa proprio come tutti gli altri gatti.

Il personale del rifugio in cui si trova il gattino parlano in questo modo di Rooibos e della sua zampa: “Roo era il più piccolo della sua cucciolata, ma cercava di tenere il passo dei suoi fratelli, usando la sua piccola zampa”. Dal momento che era molto traballante, ha ricevuto un supporto sotto il ventre in modo che si potesse muovere e allenare i muscoli.

Ora il gattino è vispo, sveglio e non sta fermo un attimo soprattutto da quando ha trovato un amico, un compagno di giochi. Si tratta di Butter Cup, un gatto nato con lo stesso problema alle zampe di Rooibos. Insieme passano il tempo trascorrendo ogni attimo e minuto insieme, supportandosi e aiutandosi l’uno con l’altro. A differenza di Rooibos che aspetta una famiglia, Butter Cup è già stato adottato.