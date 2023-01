L’orso Juan Carrito, star dei social, è morto investito da un’auto

Ascolta questo articolo

Ci sono animali che, grazie ai social media, diventano famosi e attirano le simpatie dei vari internauti. Sono animali come cani, maialini o altri che riescono a farsi amare per il loro musetto o per le loro scorribande, come è accaduto all’orso Juan Carrito, diventato popolare su Internet. Nei vari video si mostravano le sue scorribande per Roccaraso. Oggi però dobbiamo da una triste notizia perché l’orso è stato investito da una auto e non ce l’ha fatta.

Dopo le varie avventure e scorribande di cui i social avevano reso noto, è stato trasferito in elicottero in un’area consona per lui, ovvero il Parco della Maiella. Purtroppo, però, nella giornata di lunedì 23 l’orso è stato investito da un’automobile lungo la strada che collega Castel di Sangro a Roccaraso, appunto. Presentava la zampa rotta ed è stato sballottato contro il guard rail, condizioni per cui non è riuscito a sopravvivere.

Sia le Guardie del Parco che i Carabinieri della Forestale, non appena sono venuti a conoscenza dell’incidente, si sono precipitati sul posto dove hanno constatato che si trattava proprio dell’orso Juan Carrito. Inizialmente, non si sapeva che tipo di orso fosse, ma poi in seguito alle marche auricolari, si è riuscito a capire fosse proprio lui.

Non appena è stato investito, si è subito capito che la zampa era rotta dal momento che non riusciva a muoversi e si stava aspettando il veterinario in modo da poterlo curare, ma appena giunto, ha constatato immediatamente il decesso dell’orso che non è mai stato aggressivo.

Il conducente dell’automobile che l’ha investito si è immediatamente fermato in modo da capire cosa gli fosse successo. La ragazza alla guida è ancora sotto shock per quanto successo e non ha idea di quale possa essere la dinamica dal momento che ha affermato che “è sbucato all’improvviso”.