Lombardia, strage silenziosa di 10 milioni di api

Cosa ne pensa l’autore

Giulia Tirabosco - La grande varietà di animali, piante, e microorganismi che costituiscono il nostro Pianeta creano un equilibrio fondamentale per la vita sulla Terra. Senza gli insetti, tra cui anche le api, la Terra non sarebbe come la conosciamo. La moria di 10 milioni di api dovrebbe bastare per chiedersi se sia il caso di cambiare rotta almeno nell’agricoltura.