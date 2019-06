Locauto contro l’abbandono: consentiti cani nelle auto a noleggio

Arriva l’estate e, oltre al caldo, la bella stagione porta con sé anche il picco massimo di abbandono di animali domestici, nella fattispecie cani. Il trend è intensificato soprattutto in questo periodo dell’anno quando Fido, da animale di compagnia che ha saputo ben adempiere al suo ruolo di amico fidato, inizia a diventare un peso. Dove portarlo? A chi affidarlo? Non può rimanere solo, ed ecco che scatta l’ipotesi dell’abbandono.

Tanto si è fatto negli ultimi anni contro l’abbandono di cani, la sensibilizzazione della popolazione è nettamente aumentata e lo confermano i trend nettamente in diminuzione se confrontati con gli anni passati. Sono sempre di più le strutture alberghiere e marittime che consentono l’accesso del proprio amico a quattro zampe.

Anche sul fronte automobilistico si intravede un netto passo avanti; di fatto pare che Locauto, azienda di noleggio auto, abbia iniziato una campagna di sensibilizzazione contro l’abbandono dei cani. Il vice Presidente di Locauto, Raffaella Tavazza, si esprime in merito: “In Locauto siamo da sempre attenti alle dinamiche sociali, con la campagna ‘Bau The Way’ che strizza l’occhio al termine inglese ‘by the way’, vogliamo sensibilizzare tutti i nostri clienti (…) dimostrando che si può comunque viaggiare in compagnia del proprio cane: basta volerlo“.

I clienti dell’azienda di noleggio auto Locauto, quindi, avranno la possibilità di trasportare il proprio amico a quattro zampe senza alcuna preoccupazione su eventuali scomode clausole dettate in fase contrattuale. Ai fini della pulizia della vettura al termine del noleggio dell’auto, al guidatore verrà fornito un comodo kit contenente gli strumenti igienici necessari per far viaggiare il proprio cane in assoluta sicurezza, rispettando allo stesso tempo le norme vigenti in fatto di trasporto animali.

Una vera iniziativa lodevole da parte dell’azienda, che cerca di contribuire ad una giusta causa, nel tentativo quanto meno di arginare questo fenomeno che, nonostante le multe salate e gli inasprimenti di legge emanati negli ultimi tempi, sembra essere purtroppo una cattiva abitudine dura a morire.