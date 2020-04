L’insolita amicizia tra un cane e una volpe

Maddie e Rosie sono un cane ed una volpe che sono protagonisti di una storia di amicizia fuori dal comune, le cui radici affondano in un piccolo villaggio del Galles del nord, in Inghilterra, Corwen; la volpe è selvatica e solitamente schiva con l’uomo e vive nelle montagne di Berwyn, un luogo ricco di boschi e di natura incontaminata.

La volpe Rosie faceva parte di una cucciolata nella quale il padre ha ucciso tutti gli altri piccoli, probabilmente perché non c’era abbastanza cibo per tutti, una consuetudine tra gli animali. Durante una passeggiata in montagna è stata proprio Maddie a trovare la piccola, scampata alle grinfie del padre, affamata ed impaurita, e tra i due è scoccata immediatamente un’amicizia che sarebbe stata destinata a durare a lungo.

Gli incontri tra Maddie e Rosie dapprima avvenivano solamente nel bosco: il cane si allontanava da casa, seguiva il sentiero che era solita percorrere e raggiungeva la volpe, con la quale giocava, inseguendosi a vicenda tra gli alberi di quelle montagne con una scarsa presenza umana, e con il passare del tempo Rosie ha visto svanire le sue paure e crescere sempre più forte.

Rosie si è presentata così un giorno anche a Richard Bowler, il proprietario di Maddie, così anche l’uomo ha stretto un legame con la volpe. Da quel momento Richard si è trasferito nella tenuta di cinque acri che già possedeva a Corwen con la sua fidanzata, Helen, e la volpe in questo momento vive nell’ampio possedimento terriero del signor Bowler.

Richard, che è un fotografo naturalista, ha così l’occasione tutti i giorni di immortalare molti scatti di animali selvatici, ma quelli che vengono meglio sono sicuramente quelli che riprendono i giochi e le corse di Maddie e Rosie, con i due che entrano persino in casa a giocare e che scombinano tutto il soggiorno, come raccontano divertiti Richard ed Helen.