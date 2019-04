Lilly, la gatta dagli occhi indagatori con migliaia di followers

Un altro animale domestico, in questo caso una gatta, ha trovato il suo spazio su Internet: sopracciglia folte e curate vanno per la maggiore, con grandi occhi che si adattano sotto di esse perfettamente, come per la modella Cara Delevigne. Ed è forse proprio per questa somiglianza che questa felina domestica ha pian piano conquistato tutti con il suo sguardo, più che magnetico, indagatore ed al contempo misterioso.

A diventare una pioniera dei social tra i felini con il solo sguardo è stata Lilly “crazyeyes“, come recita il suo account Instagram: un paio di occhi grandi, perfettamende tondi, e sopracciglia ben delineate, dalle sembianze umane, ma che sono solo delle macchie di colore nero del suo pelo. Queste particolarità hanno conquistato tantissimi amanti dei gatti.

Il suo pedigree, quello di gatto calico, ha accentuato questa strana caratteristica dei peli attorno agli occhi, ma è anche Lilly che ci mette del suo per come si mostra sulle foto del noto social network: i suoi proprietari hanno fatto notare come Lilly sia davvero particolare, come i suoi occhi tondi scandaglino da capo a piedi ogni persona che le si pone davanti durante le sue giornate.

Lilly ha come dote naturale quella di saper posare come una modella e lo dimostrano le sue foto meglio riuscite: in una di queste, ad esempio, la gatta fa l’occhiolino con una malizia disarmante, sgrana gli occhi al massimo, in maniera stupefacente, per farli risaltare davanti all’obiettivo fotografico, si mostra fieramente decisa oppure arrabbiata, con gli occhi socchiusi, in una vera posa da dura del cinema.

Le emozioni che sa esprimere lo sguardo di Lilly e quelle che suscita in chi la ammira hanno fatto crescere vertiginosamente nel corso del tempo i suoi followers, sempre fedelissimi: ora sono quasi 27.000, facendo impallidire certe star o presunte tali, e va riconosciuto che tutti gli scatti mostrano una gatta che ha tutti gli atteggiamenti e le movenze di una vera stella delle passerelle.