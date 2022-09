Liguria, nove cuccioli di lupo attraversano il bosco con la mamma (Video)

Ascolta questo articolo

La natura come si sa a volte regale degli spettacoli grandiosi. Le nostre terre italiane sono piene di fauna selvatica, non solo nei parchi naturali, ma anche per le campagne, che sia in natura, collina o pianura. Ovviamente anche nel mare è possibile avvistare delle creature straordinarie, si pensi ad esempio ai numerosi avvistamenti di squali avvenuti durante questa estate sulle coste italiane, avvistamenti che hanno creato una certa apprensione tra la popolazione.

Anche sulla terraferma si possono fare incontri fantastici. Ed è quello che è accaduto recentemente nel nostro Paese, dove un naturalista ha fatto un incontro straordinario e pubblicato un video diventato immediatamente virale. Studiare la fauna selvatica ci permette anche di capire in che stato si trova il nostro ambiente. Questa volta le immagini sono spettacolari, una famigliola di lupi è stata avvistata infatti sull’Appennino Ligure.

Un video virale

Il naturalista Ugo De Cresi studia da diversi anni la fauna selvatica. Negli scorsi giorni ha posizionato in un bosco situato sull’Appennino Ligure una fototrappola, questo nella speranza che lo strumento catturasse qualche tipo di animale selvatico. All’improvviso la sorpresa che nessuno si aspettava.

Sul campo visivo della fotocamera è comparsa una intera famigliola di lupi, composta dalla madre e dai cuccioli. “Se venerdì 23 settembre abbiamo dovuto prendere atto dei cinque cuccioli di lupo trovati morti sui binari in Liguria, dopo sole 24 ore non credevo ai miei occhi visualizzando un documento video che ritraeva un esemplare adulto in accompagnamento di 9 cuccioli” – queste le parole di De Cresi, che si dice molto felice dell’avvistamento.

Questo vuol dire che il lupo sta tornando a ripopolare questa zona d’Italia. Dobbiamo precisare che i lupi sono animali molto schivi e raramente si avvicinano agli esseri umani, questo grazie al loro fiuto che gli permette di capire se nella zona da lui percorsa ci sono persone. In caso si incontri un lupo per strada e si è con la propria auto “occorre abbassare le luci per non abbagliare gli animali (tutti in generale, dalla lepre all’anfibio sino ai daini ecc.) e non fermarsi del tutto se non per pochi secondi altrimenti l’animale capisce che non dobbiamo proseguire e se ne fa una ragione. Dopodiché fornito il tempo necessario a far defluire l’animale si riprende l’illuminazione della strada e si prosegue. Il lupo, se inseguito, correrà davanti alla nostra auto in linea retta sino a che non va in affaticamento. È fatto così. Ipotizziamo quindi di incontrare i 9 cuccioli ripresi nel video. Il rischio concreto è di disperderli” – questo l’avviso di Ugo De Cresi.