L’ex Juve e Inter Arturo Vidal offre una ricompensa milionaria a chiunque ritrovi il cane di sua figlia

Arturo Vidal ha deciso in estate di abbandonare il calcio europeo per terminare la sua carriera in sudamerica, nella sua terra d’orgine. Attualmente è in forza al Flamengo, squadra storica del campionato brasiliano, ed è proprio in sudamerica che il calciatore cileno è incappato in una triste disavventura: ha smarrito l’amato cane di sua figlia.

L’ex Juve ha subito usato i suoi canali social per denunciare la scomparsa del cucciolo, con la speranza che tra i suoi milioni di followers ci sia qualcuno che avvisti il cane. Ma non è tutto, a chiunque riuscirà a ritrovare il cane, Vidal ha promesso una ricompensa da capogiro: ecco quanto potrà intascare.

La ricompensa

Non importa quanto sei ricco e famoso, perdere il proprio animale domestico è un dramma che getterebbe nello sconforto totale chiunque. Ne sa qualcosa Arturo Vidal, che ha subito lanciato un appello su Instagram con un post caratterizzato dalla foto del cane e, in aggiunta, la seguente didascalia: “Il cane di mia figlia si è smarrito, per favore se qualcuno lo trova per favore mi contatti a questo numero +569 62399959″.

Ma ciò che stupisce di più di questo post e che fa letteralmente sobbalzare dalla sedia è la ricompensa offerta: si parla di ben un milione. Tuttavia c’è da capire di quale moneta si tratta, perchè nel caso di reai brasiliani si tratterebbe di un importo pari a 194mila euro, mentre nel caso di pesos cileni, non si andrebbe molto oltre alla soglia dei mille euro.

Secondo quanto riferisce il calciatore, il cane si sarebbe smarrito lo scorso 27 agosto a Chicureo, in Cile, regione metropolitana della capitale Santiago. Stando a quanto riporta il sito brasiliano Universo Online, l’eventuale importo offerto da Vidal nella moneta brasiliana corrisponderebbe esattamente ad un mese di stipendo corrispostogli dal Flamengo. Per il momento, comunque, non ci sono aggiornamenti sul ritrovamento del cane.