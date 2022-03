Mattinata a dir poco movimentata quella di oggi 25 marzo in Salento, precisamente in provincia di Lecce. No, non stiamo parlando di un grave fatto di cronaca, come spesso se ne sentono di questo periodo, ma di una bizzarra, quanto reale disavventura capitata ad un cane e un gatto. Che tra le due specie non corra buon sangue è cosa ormai arcinota, ma quello che è accaduto in queste ore ha davvero dell’incredibile e avrebbe potuto avere conseguenze gravi per entrambi gli animali.

Siamo sul litorale nord della provincia di Lecce, precisamente tra Torre Chianca e Frigole, due delle marine più note del Salento che si trovano tra l’altro a poca distanza dal capoluogo di provincia. Infatti qui si è verificato l’episodio che vi stiamo per raccontare. All’improvviso una cagnolina di nome Bianca ha avvistato un micio. Tra i due, come spesso accade in questi casi quando cani e gatti si incontrano, ne è nato subito un inseguimento terminato in modo davvero particolare.

Bloccati sull’albero

Per sfuggire all’inseguimento del cane, il micio ha accelerato quanto più poteva per seminarlo, salendo quindi su un albero per rifugiarsi. A questo punto la cagnolina Bianca non si è persa d’animo e ha inseguito il gatto fin sull’albero, raggiungendo il micio, con somma incredulità anche della sua padrona.

A questo punto è accaduto l’incredibile. Dopo l’inseguimento il cane si è accorto di non riuscire a scendere dall’albero, per cui ha cominciato a guardare in giù, quasi chiedendo aiuto. I due animali si sono trovati così in una situazione assurda, in quanto neanche il gatto riusciva a scendere. A questo punto la padrona di Bianca ha chiamato i Vigili del Fuoco.

Dopo pochi minuti sul posto sono arrivati i “Caschi Rossi” che hanno potuto vedere con i loro occhi quanto stava accadendo. A questo punto i Vigili del Fuoco si sono avvicinati prima a Bianca, cercando di tranquillizzarla, poi l’hanno presa in braccio e portata giù. Felicissima la sua padrona. Anche il micio subito dopo è potuto scendere dall’albero grazie all’aiuto dei pompieri.