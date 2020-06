Le distruggono le uova a sassate, mamma cigno muore di crepacuore

Quella che ha avuto luogo lungo il canale di Kearsley, località appena fuori dall’abitato di Manchester, è una di quelle storie che nessuno vorrebbe mai sentire. Stando a quanto riportato dalle cronache locali, alcuni adolescenti sono stati avvistati mentre lanciavano pietre e mattoni in direzione dell’altra sponda.

Sul momento i presenti hanno pensato che si trattasse di un gioco, ma ben presto si è scoperto a cosa mirassero i giovani vandali. Sassi e mattoni non erano utilizzati per mettere in atto un innocuo passatempo, bensì per colpire una coppia di cigni che accudiva con amore il suo nido. All’interno, i due volatili si stavano prendendo cura di sei uova prossime alla schiusa, di cui tre immediatamente distrutte dall’inciviltà dei teppisti.

Come poi riferito da un cittadino, altre due uova sono state prese di mira da alcuni cani e da un’anatra, lasciando di fatto un solo sopravvissuto. Da autentica tragedia senza fine, la situazione è precipitata allorché il compagno di mamma cigno è scappato terrorizzato. Come poi documentato dalle foto del naturalista Michael James Mason, mamma cigno non ha retto al dispiacere. Abbandonata dal compagno e alla vista dei gusci distrutti, è morta di crepacuore.

Ad annunciare la tragica fine è stato lo stesso naturalista che aveva monitorato la loro vita per 12 settimane. Attraverso un post su Facebook scritto in un momento di infinita tristezza, l’uomo ha espresso tutto il proprio disappunto per una storia che lascia l’amaro in bocca. “Avevo cercato di tenervi aggiornati sulla storia del cigno che aveva visto le sue uova distrutte. Purtroppo, ho saputo stamattina che è stata trovata morta”.

Resta quindi l’amarezza per quanto successo e l’indignazione per un folle gioco tramutatosi in un sadico nonché sconsiderato atto vandalico. Le autorità hanno già iniziato le indagini e contano di poter presto identificare i responsabili di questo gesto atroce, allo scopo di infliggere loro la giusta punizione.