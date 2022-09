L’attore Paolo Conticini distrutto dal dolore dopo l’addio al suo cane Iago

Ascolta questo articolo

Alzi la mano chi non ha mai avuto un animale domestico, che sia un cane o un gattino. Come si sa quando si ha un animale domestico spesso ci si affeziona subito al proprio fido, e per questo con gli animali nasce un feeling che dura tutta la vita. Bisogna tenere presente però che la vita degli animali è molto più corta della nostra, per questo dobbiamo anche stare attenti che siano sempre in salute. Certo, ovviamente può capitare che per qualche disgrazia i fidi possano perdere la vita.

Basti pensare a quanto accaduto alcuni giorni fa a Firenze, dove un barboncino è stato sbranato improvvisamente da un pitbull. Il barboncino era a passeggio assieme alla sua padrona, una 80enne. Il pitbull si è avvicinato sbranando il povero cagnolino, nonostante alcuni agenti della Locale siano riusciti a fermare il pitbull e fargli aprire le fauci. Ma un evento luttuoso ha colpito un notisimo attore, si tratta di Paolo Conticini. Ecco che cosa è accaduto.

Paolo Conticini, tremendo dolore

Tutti conoscono in Italia l’attore Paolo Conticini. Si tratta di una delle personalità più note in Italia, che è molto seguita dagli italiani. Come tantissime persone nel nostro Paese, e nel mondo, anche Conticini ha deciso diverso tempo fa di prendere con sè un animale domestico, precisamente un cagnolino.

L’animale, un Chihuahua, aveva uno strettissimo rapporto con il suo padrone. Continicini amava profondamente il suo cagnolino: purtroppo dobbiamo usare il passato per descrivere la situazione in questione, in quanto in questo periodo, Iago, questo il nome del cagnolino, è venuto a mancare.

“Fai i buon viaggio amore mio… l’amore che ci hai dato in questi 9 anni sarà ineguagliabile. Ciao Iago, ciao piccolo” – con queste parole Paolo Conticini ha salutato il suo Iago. Il cagnolino era molto legato a Paolo e sua moglie, e quando l’attore partiva per motivi di lavoro Iago soffriva ed era affranto, per poi fare le feste a Conticini una volta che egli tornava. Per Paolo e sua moglie un dolore troppo grande.