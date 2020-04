L’amicizia tra una donna che teme i cani ed un cane che teme gli esseri umani

A seguito di due morsi da parte di due diversi cani, la signora Teresa Hwang, che vive in Canada, non ha voluto più avere a che fare con questi animeali ed ha avuto in seguito paura della loro presenza. La donna, maestra di sostegno in una scuola primaria della città di Oakville, da quel momento giurò a se stessa di non adottare mai più animali.

Teresa era rimasta fortemente traumatizzata dalla presenza dei cani nella sua vita: a 10 anni, a casa sua, un cane le ha morso la fronte mentre lo teneva in braccio, quindi a 20 anni è stata invece morsa alla gamba; da quel momento persino i cani al guinzaglio hanno rappresentato fonte di paura per lei, bastava la loro semplice presenza per provare timore.

Nonostante questo, l’attenzione di Teresa verso gli animali più indifesi e deboli non è mai mancata. Un giorno, per puro caso, in un canile ha incontrato un cane, Boo, del tutto particolare; condivideva qualcosa di speciale con lei: il quattrozampe temeva il contatto con gli esseri umani, proprio come la signora Hwang provava oramai diffidenza nei confronti degli esemplari canini.

“Sembrava che fossimo fatti l’uno per l’altra perché insieme potevano sconfiggere le nostre paure”. E così è stato, anche se ci hanno messo del tempo a guadagnare la reciproca fiducia l’uno dell’altra. L’adozione di quel cane impaurito ha cambiato la vita di Teresa e di quella del suo fidanzato, che ha accolto Boo a braccia aperte.

Al primo incontro con Boo, Teresa era molto timorosa e quasi si nascondeva quando il cane era presente, mentre Boo rimaneva in un angolo e non si muoveva; dopo due mesi di convivenza, Teresa ha cominciato ad abbracciare il suo amico a quattro zampe, così come il cane ha man mano superato la paura degli esseri umani, in una sorta di terapia che ha funzionato per entrambi.