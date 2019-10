L’amicizia tra il ghepardo Kris ed il cane Remus diventa virale

Quando i fratellini della piccola ghepardo Kris sono venuti a mancare, la cucciola è rimasta l’unica superstite della sua cucciolata allo Zoo di Cincinnati, in America. Nata lo scorso 7 luglio insieme ad altri due cuccioli, dopo la morte dei fratellini la madre Neena non produceva più abbastanza latte per nutrire la cucciola rimasta e c’era il timore che potesse abbandonarla.

Lo staff dello zoo è dovuto intervenire per alimentare artificialmente il piccolo animale e cercare di garantirne la sopravvivenza. La separazione dalla madre ha però comportato un altro problema al di là della semplice nutrizione, più difficile da compensare da parte degli umani; la presenza di un altro animale che la guidasse fino all’età adulta.

Ad ovviare il problema è arrivato il cane Blakely, che è stato introdotto nella vita di Kris affinché diventasse il suo modello di comportamento. Blakely ha iniziato ad insegnare a Kris tutta una serie di comportamenti che solo un altro animale può insegnare, ma a causa della sua età avanzata dopo alcuni mesi ha dovuto andare in pensione.

È qui che lo zoo di Cincinnati ha deciso di presentare a Kris un nuovo amico, il bastardino Remus, che ha un mese in più rispetto Kris e che è stato adottato da un canile. L’amicizia tra i due animali, dopo un primo incontro un po’ timoroso, ha conquistato il web ed è diventata subito virale, dopo che lo zoo ha inviato la stampa per conoscere i due animali e la loro straordinaria amicizia.

“Non sappiamo se il cane pensi che la ghepardo sia un cane strano o se la ghepardo pensi che lui sia uno strano ghepardo senza macchie”, ha commentato un portavoce dello zoo. “I cani possono comunicare con i ghepardi ad un livello che è precluso agli umani, i due animali hanno comportamenti molto simili nel gioco”. Verrà il momento in cui i due animali dovranno essere separati, ma per ora i due amici continuano le loro scorribande e conquistano fan in tutto il mondo.