L’amicizia tra il gatto e la volpe ai tempi del Coronavirus

In questi tempi di quarantena da Covid-19, le città sono vuote durante le ore notturne e praticamente nessuno si aggira per le strade; questo ha dato l’occasione giusta a molti animali selvatici di riappropriarsi di spazi che non erano più loro da molti anni, popolati anche nelle ore più buie dagli esseri umani e dai loro rumorosi veicoli circolanti sull’asfalto.

In questo scenario, l’incredibile è accaduto a Vico Equense, sui monti Lattari che dominano la penisola di Sorrento: come nella celebre favola, si incontrano regolarmente il gatto e la volpe. Il felino è un gatto di casa dal pelo bianco, di nome Kimba, che vive in una villetta sulle pendici di queste colline con i suoi padroni, fra l’altro ambientalisti, Sergio e Laura.

La volpe, invece, si presenta da qualche giorno ogni notte nel giardino di casa e raggiunge un terrazzo; attraverso un’ampia vetrata che dà su questo spazio aperto, avviene l’incontro tra Kimba e Lula, così è stata chiamata la volpe dai due abitanti della casa. Ogni sera, i due animali si osservano all’inizio con cautela e successivamente iniziano ad avere dei contatti con le zampe attraverso il vetro.

La volpe era già conosciuta dai padroni di casa ed anche il gatto la vedeva ogni tanto, ma nel corso dell’anno erano piuttosto rare le occasioni di incontro. Invece, da quando è iniziato il periodo di quarantena forzata, nessuno può infastidire gli animali selvatici in quelle vie collinari durante la notte e la volpe arriva tutte le notti a fare visita a questa famiglia speciale.

Secondo il giornalista Raffaele di Palma, esperto di ambiente della zona, la volpe può avvicinarsi agli esseri umani, soprattutto alla ricerca di cibo. Lula, nei mesi precedenti, è stata ferita da una trappola e, per sua fortuna, ha trovato proprio Sergio e Laura che l’hanno curata. In generale è meglio non avvicinarsi a volpi ed altri animali dei boschi, a causa delle reazioni improvvise che possano scattare, ma quello che accade tra il gatto e la volpe è incredibile, specie in questo momento difficile.