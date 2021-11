Se mangiare insetti fino a questo momento era un qualcosa che non si poteva immaginare, questa pratica sta divenendo sempre più realtà. In queste ore, infatti, la Commissione Europea ha approvato per uso alimentare la locusta migratoria. Si tratta di una specie di insetto che vive in varie parti del mondo, come ad esempio Asia e Australia, ma anche in Africa e Nuova Zelanda. Il via è arrivato da parte dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (Efsa).

La locusta migratoria è il secondo insetto che nel giro di pochi mesi viene approvato come alimento, dopo che a maggio scorso era arrivato il via libera, sempre da parte della Commissione Europea, alla commercializzazione dei vermi gialli essicati. Già a maggio gli Stati membri della UE avevano espresso parere positivo sulla proposta di commercializzare la locusta migratoria. Ma in che modo sarà disponibile in commercio la locusta migratoria?

Potrà essere utilizzata come snack

Secondo quanto riferisce l’agenzia Ansa, la locusta migratoria potrà essere disponibile sia in forma congelata, o essicata e in polvere. Potrà anche essere commercializzata sotto forma di snack o di ingrediente alimentare. I prodotti saranno etichettati con una specifica per informare il consumatore sui potenziali rischi allergici.

Alcuni studi commissionati dall’Organizzazione per l’agricoltura fanno capire di come gli insetti siano un ottimo alimento, che contiene il giusto apportamento di vitamine e soprattutto proteine. Basti pensare che gli insetti, come gli scarafaggi, sono già consumati in tante parti del mondo. Gli insetti contengono anche grassi e fibre minerali.

In Europa già alcuni prodotti tipici fanno uso di insetti. Basti pensare che in Corsica gli allevatori usano degli insetti per far diventare “marci” i loro formaggi e far assumere a questi prodotti il gusto che caratterizza il prodotto. Questi prodotti, però,a differenza degli insetti veri e propri, vengono utilizzati soltanto a livello personale e non commercializzati su larga scala.