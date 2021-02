La storia del cane Willy di Ceglie Messapica che attende la sua amata sotto al balcone

Quella che arriva dalla provincia di Brindisi, e precisamente da Ceglie Messapica, è una vicenda che ne vale la pena di essere raccontata. La notizia non riguarda due esseri umani, ma bensì due graziosi cagnolini. Anzi, a dire la verità il protagonista principale è uno, e si chiama Willy. Si tratta di un meticcio di medie dimensioni, che non fa mai male a nessuno ed è ben voluto in tutta la cittadina pugliese. Solitamente il cane si aggira nei pressi del palazzetto dello sport, ma ultimamente pare si sia innamorato di una cagnolina che vive insieme ai suoi padroni in un appartamento del centro abitato.

Willy ha trascorso tre giorni e tre notti sotto casa dell’amata, in attesa che quest’ultima uscisse magari anche solo sul balcone. La vicenda è diventata virale in breve tempo sui social e in queste ore è stata ripresa anche dai media locali, in particolare dalla testata giornalistica Brindisi Report. Adesso le persone che abitano nella zona, a pochi passi dal centro storico, portano al cane cibo e acqua e lo tengono sotto controllo. Ogni tanto il cane torna vicino al palazzetto, ma poi dopo poco tempo ritorna sotto casa della sua amata cagnolina.

Romeo e Giulietta a quattro zampe

La vicenda ricorda proprio quella di Romeo e Giulietta, i due innamorati di Verona nati dalla penna e dal genio dello scrittore William Shakespeare. Il cane di Ceglie Messapcia è tra l’altro già noto per altre fughe d’amore, e per le sue scorribande nel centro cittadino insieme a Bobby e Gimmy, altri due cani molto noti e ben voluti nella cittadina pugliese.

Willy è un cane piuttosto anziano, ma non si perde d’animo, e nonostante alcuni acciacchi per l’età continua ad aspettare lì la sua cagnolina. Nelle foto diffuse sulla Rete si vede il fido attendere ad un angolo della strada, proprio vicino casa dell’amata cagnolina. Poi un’altra foto lo riprendere mentre aspetta addirittura sotto la porta di casa.

Un love story, questa del cane Willy e della sua amata cagnolina, che sta facendo parlare tutta la città. Una storia di una tenerezza unica che ci fa capire di cosa sono capaci gli animali, specialmente i cani, non a caso considerati i migliori amici dell’uomo. Chissà se Willy riuscirà mai a incontrare cagnolina di cui è innamorato e a trascorrere qualche momento con lei.