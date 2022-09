La proprietaria gli cantanta una ninnananna fino al suo ultimo sospiro

Ascolta questo articolo

Gli animali domestici, che siano cani o gatti, o qualsiasi altro animale, riempono le nostre giornate. Si tratta di creature simpatiche, che di tanto in tanto ne combinano una delle loro. Nel corso della nostra vita tutti noi abbiamo avuto almeno un animale domestico che abbiamo accudito con amore fino alla fine dei suoi giorni. Molto spesso la gente sceglie ad esempio di prendere con sè un cagnolino: ma bisogna tenere sempre presente che la vita degli animali è molto più corta della nostra.

Anche loro, come gli esseri umani, a volte non sono esenti dalle malattie gravi che ne peggiorano d’un tratto lo stato di salute. Quella che vi stiamo per raccontare è una storia davvero commovente che riguarda una padrona e il suo adorato cagnolino, che purtroppo non ce l’ha fatta ed è spirato a causa di una grave malattia. Vediamo che cosa è accaduto.

Un dolore enorme

Chiñor era un bellissimo cane che aveva come proprietaria Valeria Scapira. La donna ci teneva moltissimo al suo fido, e tra i due c’era un bellissimo rapporto di amore, il classico amore che un padrone riserva alle creature che decide di prendere con sè. Le cose hanno preso una piega diversa quando Chiñor si è ammalato.

Il cane ha cominciato a soffrire di un tumore che lo ha portato via nel giro di pochissimi giorni. Le sue condizioni di salute sono peggiorate in maniera repentina, ma Valeria non lo ha lasciato da solo per nulla al mondo, continuando a stare vicino al fido anche nei suoi ultimi momenti di vita.

Mentre il cane stava per andarsene per sempre, Valeria si è stesa accanto a lui e gli ha cantato una canzone. La donna ha cominciato a cantargli la canzone “Dolcemente fino alla fine”, di David Bisbal. “Poiché abbiamo sempre condiviso le nostre avventure, voglio lasciarvi anche un piccolo video, parte della nostra convivenza in questi giorni di addio e di lotta contro la sua malattia” – così ha scritto Valeria in un post sui social dove ha condiviso anche il video, diventato immediatamente virale.