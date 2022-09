La polizia locale salva un cane lasciato in auto sotto il sole

Ascolta questo articolo

Gli animali domestici come cani e gatti sono davvero bellissimi. La loro compagnia per alcune persone è irrinunciabile, e pensiamo a quanto bene faccia avere un animale domestico in casa. Avere anche un cagnolino in casa sicuramente mette di buon umore i padroni, che più di quanto si creda assistono a volte impotenti a qualche marachella combinata dai propri fidi. Insomma, la compagnia di un animale è davvero garantita, basti pensare che i cani sono tra gli animali che si affezzionano di più.

Si dice sempre che il cane è il miglior amico dell’uomo, e per certi verso è proprio vero: i cani sono capaci infatti di legarsi a vita al loro padrone, per questo la gente sceglie spesso di prendere con sè un cane piuttosto che un altro animale domestico. Ma purtroppo a volte dobbiamo dare conto di fatti gravissimi che avvengono agli animali domestici, come la vicenda che vi stiamo per raccontare.

Cane in auto sotto al sole

Secondo quanto si apprende dalla stampa locale e nazionale, un cagnolino è stato lasciato in auto sotto al sole. L’episodio è avvenuto a Reggio Calabria. Questa estate, come abbiamo visto tutti quanti, è stata torrida dal punto di vista delle temperature. L’animale è stato quindi notato sul sedile posteriore dell’auto.

L’uomo che lo aveva con sè in auto si era allontanato dal veicolo, lasciando il cane in macchina. La temperatura nell’abitacolo saliva sempre di più, e qualcuno fortuntamente ha notato il cagnolino, un pechinese, da solo in auto. Gli sportelli erano chiusi. A questo punto i presenti hanno chiamato la Polizia Locale.

Gli agenti sono intervenuti tempestivamente liberando l’animale da quella trappola che poteva essergli fatale. L’animale mostrava già alcuni segni di disidratazione. L’uomo alla fine è stato denunciato per maltrattamento, mentre l’animale è stato affidato a un veterinario per le cure e il monitoraggio del suo stato di salute.