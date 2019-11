La nuova formula matematica per calcolare l’età dei cani

Quasi tutti i padroni di un cane hanno sentito negli anni la necessità di trovare l’età umana del cucciolo. La formula più utilizzata fino a questo momento è moltiplicare la sua età per 7. Facendo un esempio semplice, un cane di 11 anni secondo questa teoria avrebbe 77 anni.

Un calcolo molto semplice, ma già smentito negli ultimi anni da alcune ricerche scientifiche. L’ultima ricerca fatta da un team di ricercatori dell’Università della California di San Diego e pubblicata su bioRxiv, un archivio online gratuito di articoli in versione preprint dedicato alla biologia e alle scienze della vita, sembra dare una formula matematica più convincente per calcolare la loro età.

Lo studio e la formula matematica

I ricercatori hanno voluto confrontare l’orologio epigenetico dei cani con quelli degli umani. Hanno analizzato i dati di 104 Labrador retriever di una età compresa tra 1 e 16 anni, prendendo successivamente 320 uomini e donne di età compresa dall’1 ai 103 anni.

La maggiore somiglianza tra un cane e l’essere umano avviene da piccoli. Infatti i ricercatori hanno scoperto che un cucciolo di sette settimane assomiglia molto a un essere umano di nove mesi, poiché entrambi in questo periodo cominciano a mettere i primi denti da latte.

Da questo momento in poi però ci sono delle piccole contraddizioni. Infatti un cane inizia a raggiungere la propria maturità sessuale all’età di un anno, e quindi l’adolescenza e la mezza età tra i cuccioli e gli umani non sembrano corrispondere. Va comunque precisato che non tutte le razze invecchiano nella stessa maniera, poiché i cani di razza più grande hanno una vita media di 8 anni, mentre quelli più piccoli, come i chihuahua, possono arrivare ai 17-18 anni umani.

Da queste ricerche comunque il team è riuscito a trovare una formula matematica, secondo la quale occorre moltiplicare il logaritmo naturale dell’età di un cane per 16 aggiungendo poi 31: età umana = 16 * ln(anni del cane) + 31. Prendendo di esempio un cane di 12 anni (dove il suo logaritmo è 2.48) l’età umana dovrebbe essere di 70.68.