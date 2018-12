La Ford crea una cuccia per animali che protegge dai rumori forti

La festa di capodanno o qualsiasi altra occasione che sia valida al fine di sparare fuochi d’artificio o simili rappresenta per ogni animale domestico, che sia un cane o un gatto, motivo di grande spavento. Per questo motivo i proprietari di animali cercano in tutti i modi delle soluzioni, spesso anche inutili, per evitare che il loro cucciolo possa spaventarsi a causa del forte rumore causato dai fuochi d’artificio.

Negli animali presenti all’interno degli allevamenti, quali mucche, cavalli o conigli, le conseguenze delle esplosioni possono provocare nelle femmine gravide addirittura l’aborto da spavento. Gli animali, com’è risaputo, dimostrano facoltà uditive di gran lunga superiori rispetto a quelle degli esseri umani. Un cane arriva fino ai 60mila hz, mentre un gatto tocca i 70mila hz, ovvero più di quattro volte rispetto ad una persona.

I tecnici della Ford, la casa automobilistica statunitense fondata da Henry Ford a Dearborn nel 1903, hanno sfruttato le loro conoscenze nel campo per cercare di risolvere questo grave problema. La multinazionale ha infatti creato una cuccia ad alta tecnologia, denominata “Noise-Cancelling Kennel“, che serve a cancellare o almeno ridurre ogni tipo di onda sonora. Il relativo video, pubblicato su YouTube, mostra un design davvero futuristico ed al passo coi tempi.

La struttura di questa cuccia è interamente rivestita in sughero, che è un materiale totalmente isolante. Al suo interno ha un sistema di ventilazione ed è inoltre appoggiata su una base rialzata atta a ridurre le vibrazioni. Un microfono esterno rileva i suoni che possono innervosire o spaventare l’animale e il sistema emette allora delle onde sonore che riducono le altre in maniera notevole.

Per il momento la Ford ha creato solamente un prototipo di questa cuccia, ma si spera che presto possano essere realizzate in serie e acquistate da chiunque, in modo da permettere ai nostri amici animali di vivere meglio in questo tipo di occasioni che solitamente li vedono abbaiare in maniera isterica o tremare in preda al terrore. In questi giorni infatti l’azienda automobilistica sta ricevendo numerose richieste per questo utilissimo oggetto hi-tech e quindi non è escluso che i tempi di realizzazione possano accorciarsi.