La commovente storia del cucciolo Ralph: percorre 150 km per ritrovare la padrona

Si dice che i cani siano i migliori amici dell’uomo. Un detto sempre attuale che io vorrei generalizzare. Secondo me, ogni animale è in grado di donare un amore incondizionato.

Eppure ci sono storie decisamente più commoventi; storie che righerebbero gli occhi di lacrime a chiunque è dotato di un briciolo di sensibilità e di amore. Tra queste, vi è quella del cucciolo Ralph.

L’accaduto

Ralph è semplicemente un pelouche. Basta guardarlo in questa foto, per volerlo stringere forte e riempire di coccole. Chi non desidererebbe avere un tesoro come lui?Questo birbantello di tre anni,esemplare di cavapoo, un ibrido nato dall’incrocio tra un cavalier king charles spaniel e un barboncino, ha commesso una birbanteria delle sue che gli sarebbe potuta costare cara. Approfittando di un momento di distrazione della sua padrona, la signora Georgia Crewe, si è dato a gambe, o meglio, a zampe. La donna chiacchierava con un altro padrone di un cane quando, tutto ad un tratto, alle 5:00 del mattino, nella solita passeggiata di buon mattino, per i bisogni fisiologici, non ha più trovato il nostro simpaticone. A dirla tutta, Ralph è uno di quelli che ama tenere con il fiato sospeso la sua padrona, perché scappa spesso, pur tornando sempre a casa.

Stavolta le cose sono andate un tantino diversamente, in quanto, dopo la sua fuga a caccia di insetti, a rincorrere farfalle o lucertole, non è più tornato dalla povera Georgia che, disperata, ha mobilitato tutti nelle ricerche, con la speranza di ritrovarlo sano e salvo. Lo si è cercato nella riserva di Gresford Quarry, ossia proprio nella zona in cui si trovava al momento della scomparsa. La storia è stata ripresa dalla BBC che ha intervistato la padrona una volta che tutto si è risolto. Ralph aveva lasciato quella zona, diretto verso casa, fino a quando ha pensato di ripararsi dal freddo, salendo su un taxi che doveva trasportare una famiglia all’areoporto. Terminata la corsa, il taxista, guardando quegli occhioni spettacolari, non se l’è sentita di lasciare il cucciolo in balia di se stesso, prendendolo con sè nella sua abitazione di Mold, Flintshire.

Grazie agli appelli sui social con le foto di Ralph, diffusi dalla padrona e da un amico del taxista, il cagnolone, lunedì mattina, è rientrato a casa, stremato, dopo ben 150 km ma nuovamente assieme a colei che non ha mai smesso di cercarlo. Tutto è bene quel che finisce bene! Per evitare che possa perdersi nuovamente, sul suo collare verranno installati un’etichetta di geolocalizzazione, una luce lampeggiante e un disco identificativo. Una storia davvero toccante che, chi ama gli animali, non può non leggere.