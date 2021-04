Kenya: nato un cucciolo che è un ibrido tra zebra e asino

La natura è in grado di regalare sempre meraviglie e sorprese, non solo per quanto riguarda le varie specie di piante, ma anche gli animali sono esempi di straordinaria bellezza che lascia a bocca aperta chiunque si soffermi. In Kenya, in un parco naturale, è nato un cucciolo di zonkey, un misto tra un asino e una zebra. Ecco la sua storia e le sue condizioni.

A primo impatto, anche se solo si cerca di provare a immaginarlo, fa davvero sorridere pensare a un animale con le strisce tipiche della zebra e il muso dell’asino, ma la natura è in grado di donare questi scorci. Infatti, al Chyulu Hills National Park del Kenya è stato proprio scoperto un cucciolo di zonkey, in quanto si tratta dell’acronimo di zebra e di donckey, ovvero asino in inglese.

Sono due mammiferi per cui immaginare un mix del genere è alquanto improbabile, ma è proprio quello che è accaduto. La Sheldrick Wildlife Trust, una associazione che si occupa dell’organizzazione e del salvataggio degli animali, si è immediatamente resa conto di questa particolarità e stranezza dell’animale appena nato.

Hanno trovato un piccolo puledro con le strisce bianche e nere che coprivano parte del suo corpo. Dopo averlo guardato bene da vicino, hanno immediatamente capito che non era il classico cucciolo di zebra, bensì un zonkey, ovvero un ibrido tra una zebra e un asino. Lo staff, nel post della pagina dell’associazione sui canali social, riguardo questa “scoperta” hanno scritto: “Lavorando con la fauna selvatica, si impara ad aspettarsi l’inaspettato. Anche la storia più apparentemente semplice può alla fine rivelare le sue vere strisce e finire per sorprenderci tutti.”

La madre del piccolo è una randagia che, durante i vari spostamenti, si è allontanata dal branco per giungere in una zona di allevamenti di bestiame dove si è sentita a casa accoppiandosi con un asino e, da qui, è nato zonkey. L’associazione che si occupa di elefanti, rinoceronti e anche zebre orfane, ha pensato di portarlo al Chyulu Hills National Park dove ora vive insieme al suo piccolo.